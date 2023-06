Un nuovo centrocampista e una cifra che la Fiorentina non sembra orientata a spendere

La figura di Sofyan Amrabat è al centro del mercato della Fiorentina in questo momento. Il nazionale marocchino lascerà Firenze nel corso dell’estate e la società è al lavoro per tappare la falla.

Un giocatore che piace è Jerdy Schouten del Bologna. Tuttavia ha contratto lungo in essere con la sua attuale società (scadenza giugno 2026) e una valutazione sul mercato piuttosto alta: il club di Saputo per disfarsi del mediano chiede almeno 25 milioni e la Fiorentina, pur disposta a fare un sacrificio economico non appena Amrabat sarà partito, non sembra orientata ad arrivare a spendere una cifra simile. A scriverlo stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.