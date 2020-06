Un nuovo nome per la panchina della Fiorentina. E non è la prima volta che Commisso lo prende in considerazione…

Iachini o non Iachini? Questo è il dilemma. La permanenza dell’attuale tecnico della Fiorentina non è scontata, e di conseguenza si parla da tempo ormai dei possibili sostituti. Quest’oggi in particolare L’Equipe tira fuori un nome nuovo, quello di Laurent Blanc. L’ex allenatore del PSG è fermo da tre anni e avrebbe voglia di rimettersi in gioco nella prossima stagione. Le offerte per lui non mancano, e in Italia oltre alla Fiorentina lo tiene d’occhio anche al Milan. Tra l’altro Commisso lo aveva considerato già per il dopo Montella, prima di virare su Iachini. Insomma, nel caso di cambio allenatore i nomi papabili non mancano: quello di Blanc è solo l’ultimo della lista.

0 0 vote Article Rating