Un nuovo portiere per il Venezia per affrontare la Fiorentina? Ma Zanetti rischia di rinunciare ad un terzino sinistro

Qualche incognita di regolamento per il Venezia che ha appena accolto Sergio Romero come suo nuovo portiere: l’argentino è arrivato da svincolato e dovrebbe esordire già lunedì sera contro la Fiorentina. C’è però, come detto, qualche ragionamento di contorno da fare perché il tecnico Zanetti per schierare il nuovo numero uno rischia di dover rinunciare ad un altro elemento della rosa, visti i limiti imposti dal regolamento. L’alternativa è se togliere Maenpa, finora titolare tra i pali, o il terzino sinistro Schnegg, visto che il terzo estremo difensore, l’ex viola Lezzerini, è infortunato e allora escludere il portiere finlandese potrebbe essere un rischio. In ogni caso la Fiorentina si troverà di fronte un nuovo acquisto.