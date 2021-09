Un obiettivo troppo ambizioso per le casse dell’Inter e la fermezza della Fiorentina. Due rinnovi nell’aria

Dusan Vlahovic da una parte, Lautaro Martinez dall’altra. Sono loro le due stelle rispettivamente di Fiorentina e Inter. Una coppia che potrebbe giocare benissimo assieme. E, secondo La Gazzetta dello Sport, questo era il pensiero neppure troppo nascosto dei dirigenti nerazzurri, una volta salutato Lukaku.

Un obiettivo troppo ambizioso, per la casse dell’Inter. E anche per la fermezza dimostrata dalla Fiorentina.

E poi per entrambi i giocatori c’è aria di rinnovo contrattuale coi rispettivi club. Con Lautaro l’accordo è stato praticamente già raggiunto, manca solo l’annuncio, non ci sarà clausola rescissoria. Sul serbo invece c’è da dire che Commisso vorrebbe chiudere la trattativa prima di ripartire per gli Stati Uniti.