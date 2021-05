Un ottimo Maleh non basta al Venezia, ma la Fiorentina sorride. Ranieri guida la difesa della Spal con autorità. Terzic e Zurkowski invece…

Nel pomeriggio di calcio della 37esima giornata di Serie B alcuni ragazzi della Fiorentina in prestito sono riusciti a mettersi in mostra. Oltre a loro, sono scesi in campo anche vari ex viola. Dopo l’ingresso dalla panchina nella sfida contro il Pisa, Youssef Maleh torna titolare col suo Venezia. Il centrocampista italo-marocchino di proprietà della Fiorentina è ancora una volta tra i protagonisti della propria squadra. Nel primo tempo va vicino al gol con due ottimi inserimento, regalando poi uno splendido assist di tacco a Di Mariano, che fallisce una grande opportunità. I lagunari non vanno però oltre il pari col Pordenone di Camporese. Titolare con l’Empoli già promosso il terzino serbo Terzic. La squadra azzurra perde a Salerno, ed l’esterno mancino viola disputa una prova sufficiente. 30 minuti più recupero per Zurkowski, che non incide.

Schierato come centrale nella retroguardia a tre, Luca Ranieri guida bene la difesa della Spal nella trasferta del Mapei Stadium contro la Reggiana. La squadra biancazzurra vince 2-1 con due perle di Salvatore Esposito e Strefezza e prosegue la corsa ai playoff. Mezz’ora nel finale anche per l’ex difensore serbo Tomovic. Gran vittoria dell’Ascoli di Sottil senior contro il Cittadella; i marchigiani oggi sarebbero salvi direttamente, con una grande rimonta. Rimane in panchina dopo la prova da titolare contro l’Ascoli il 2002 Dalle Mura, nel pareggio tra la sua Reggina ed il Lecce.