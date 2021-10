Un ottobre sempre gelido per Commisso da quando è a Firenze: dalla querelle Montella-Ribery alla cessione di Chiesa. E Vlahovic…

Il mese di ottobre non è mai stato tra i più fortunati in questi primi anni di gestione Commisso alla Fiorentina. Il Corriere Fiorentino in edicola stamani ripercorre tutte le tappe (buie) che ricorrono in questo mese, fino ad arrivare al recentissimo strappo tra la società viola e Dusan Vlahovic per il mancato rinnovo.

Nel primo anno infatti si ricorda lo screzio tra Vincenzo Montella e Franck Ribery, episodio che portò alla rottura definitiva tra l’allenatore e lo spogliatoio viola dopo la lunga squalifica del francese arrivata dopo un Fiorentina-Lazio. Lo scorso anno invece la tanto discussa cessione di Federico Chiesa alla Juventus e, solo qualche giorno più tardi, il (primo) cambio in panchina tra Beppe Iachini e Cesare Prandelli.

Un mese di certo non facile, neanche quest’anno cominciato nel migliore dei modi. Adesso però bisogna riportarlo sui giusti binari facendo parlare il campo. Tra due giorni la Fiorentina tornerà in campo, con la testa già al Venezia.