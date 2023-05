Un pasticcio dietro l’altro per Praga. Molti tifosi della Fiorentina in Cechia anche senza biglietto

Continua la prevendita dei biglietti per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham e continuano i problemi e i pasticci.

I contatti tra il club viola ed i tecnici della Uefa sono costanti. Anche la giornata di ieri è stata tutto un rincorrersi di telefonate, per provare a snellire procedure che si sono dimostrate farraginose a causa di un sistema informatico, quello della Uefa, che ha lasciato a desiderare.

Codici che non sono mai arrivati a destinazione o che si sono persi. Il sito della Uefa che talvolta non ha neanche riconosciuto il codice che aveva inviato, nel momento in cui il tifoso voleva effettuare l’acquisto del biglietto. Un vero e proprio pasticcio dietro l’altro.

Infine, si legge su La Nazione che molti tifosi, che non hanno i requisiti per accedere alle tre fasi di vendita, si recheranno ugualmente a Praga per vivere la fan zone che sarà allestita dalla Uefa.