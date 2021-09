Un patema giunto agli sgoccioli

Un patema giunto ormai agli sgoccioli. E’ quello che ha vissuto il centrocampista Gaetano Castrovilli dopo il forte schianto sul palo avvenuto durante la partita con il Genoa.

Il giocatore è stato ricoverato e tenuto in ospedale in Liguria in osservazione per oltre 48 ore, ma quest’oggi farà il suo ritorno a Firenze. Castro, dentro di sé, avrebbe voluto essere della partita stasera, ma le sue condizioni e la violenza con la quale ha sbattuto contro il legno, non gli hanno consentito di poter far parte della squadra. Una condizione che non ha di certo fatto felice il ragazzo che però sta per chiudere qui questo capitolo non propriamente felice della propria carriera.