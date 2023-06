Un patrimonio tra i pali per la Fiorentina. Martinelli ma non solo, un futuro da calibrare con cura per la dirigenza viola

Non solo Martinelli. La Fiorentina nel proprio serbatoio può vantare almeno altri tre portieri di assoluta prospettiva da far crescere con cura per un futuro a tinte viola. Logico che tutte le ciambelle non possano uscire col buco, il potenziale su cui lavorare però è sotto gli occhi di tutti. Sarà fondamentale gestire al meglio i talenti a disposizione e coglierne nel momento opportuno i possibili sviluppi per la carriera.

Tommaso Martinelli 6/01/2006

Promosso a titolare con la Primavera, è uno dei giocatori del vivaio della Fiorentina sul quale gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere. Fisicamente già ben formato nonostante abbia compiuto 17 anni appena 6 mesi fa, Martinelli è un estremo difensore che fa della reattività il proprio punto di forza. Elemento di personalità, ha giocato ampiamente sotto età nella stagione appena conclusa, unico portiere classe 2006 titolare nel campionato Primavera 1. Il giocatore viola ha disputato anche l’Europeo di categoria agli ordini di mister Corradi con l’Under 17, militando ormai stabilmente nelle giovanili azzurre.

Top: Esplosività, reattività, personalità.

Da migliorare: Uscite alte, Qualità nel controllo di palla e gioco con i piedi

Tommaso Vannucchi 5/03/2007

Ha assaggiato anche un po’ d’aria di prima squadra nel finale di stagione, dopo l’infortunio occorso a Sirigu e la ‘promozione’ a terzo portiere viola. Vannucchi è un colosso di quasi due metri nel giro delle nazionali azzurre da anni, benché appena 16enne. A Marzo ha firmato il primo contratto con la Fiorentina, fino al 2025, la prima gioia da professionista, per mettere fine agli interessamenti di Borussia Dortmund e PSG. Courtois come modello, un’infanzia fatta di incertezza tra basket e calcio risolta poi a favore del secondo.

Top: Struttura, potenza.

Da migliorare: Reattività, gioco con i piedi.

Brando Dolfi 27/01/2007

Fiorentino doc, ha davanti a sé elementi del calibro di Martinelli e Vannucchi ma ha saputo mettersi in mostra ugualmente quando chiamato in causa. Dolfi è ancora in corsa per lo Scudetto con la Fiorentina Under 16 di Capparella, con cui affronterà la Roma lunedì prossimo a San Benedetto del Tronto. Ottima struttura, reattività importante e buone capacità in uscita, è un prospetto tutto da seguire.

Top: Riflessi, Capacità di copertura della porta

Da migliorare: Gioco con i piedi

Christian Neri 4/05/2008

Il più giovane dell’elenco, di recente entrato nell’agenzia di Claudio Vigorelli, tramite lo scout Andrea Ritorni. Fisico ancora non imponente, ovviamente ancora un po’ da rinvigorire, tanti centimetri, Neri è un profilo in fase di piena crescita e per questo più indietro rispetto agli altri. Profilo di prospettiva assoluta, elemento di valore di cui si dice un gran bene.

Top: Reattività, temperamento

Da migliorare: Fisicità