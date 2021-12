Un pensiero in meno per la difesa di Italiano: l’assenza prolungata sulla trequarti del Sassuolo

Niente recupero per Filip Djuricic: lo ha confermato il suo allenatore Dionisi in conferenza stampa. E l’assenza del serbo, che va avanti ormai da fine ottobre, rappresenta dunque una preoccupazione in meno per Italiano e la sua difesa, un po’ troppo vulnerabile nel corso di questa stagione. Il serbo è l’uomo della trequarti per eccellenza, come lo era già con De Zerbi in precedenza e un titolare inamovibile fino al problema muscolare nella gara col Venezia di un paio di mesi fa.

“Non ci sarà né domani, né con il Bologna, rientrerà alla prima di ritorno”, le parole di Dionisi, che però avrà a disposizione una bella batteria di trequartisti da inserire alle spalle di Scamacca