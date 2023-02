Un Pierozzi segna, l’altro provoca un autogol: gli esterni della Fiorentina protagonisti in Serie B

Dopo una prima metà di stagione con pochissimi minuti a Palermo, Edoardo Pierozzi ha trovato il suo spazio a Como ed oggi ha pescato se non la prima rete, quantomeno la prima autorete provocata. Nel corso di Como-Cosenza infatti l’esterno destro di scuola gigliata con un tiro-cross ha indotto D’Orazio alla deviazione nella propria porta.

Sull’altro fronte c’è invece Niccolò Pierozzi, sempre titolare con la Reggina e a segno per il momentaneo 1-0 contro il Modena: per lui un destro dal limite, aiutato da una deviazione ma già diretto verso la porta. Entrambi i gemelli di proprietà della Fiorentina dunque, protagonisti in questo pomeriggio di Serie B.