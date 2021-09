Un poker gigliato di massiccia voglia di rivalsa

Atalanta-Fiorentina si preannuncia come un mix di voglie di rivincite senza precedenti per i viola. Come scrive La Nazione, il poker gigliato di questa massiccia voglia di rivalsa contro gli orobici è di tutto rispetto: il presidente Commisso, il tecnico Italiano, il bomber Vlahovic ed il portiere Dragowski. Durante la gestione Commisso la Fiorentina non ha mai sconfitto l’Atalanta in campionato, contro cui ha conseguito un pareggio e tre sconfitte.

Anche l’allenatore gigliato ha i suoi motivi per tentare di strappare un successo a Bergamo visto che, da allenatore, non è mai riuscito a vincere contro l’Atalanta, mentre da giocatore è riuscito a vincere solo una volta contro gli orobici in Serie A su 5 gare disputate, per la precisione nel 2002, quando giocava nel Verona, ma nella stagione che, purtroppo, vide retrocedere gli scaligeri.

Per quello che concerne Vlahovic possiamo mettere “in conto” due reti segnate ai nerazzurri durante lo scorso campionato che, però, non riuscirono ad evitare la sconfitta. Infine, ma non certo per ultimo, è il turno Dragowski, mai uscito imbattuto nelle 4 gare disputate contro l’Atalanta, contro cui ha subito 10 reti.