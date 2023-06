Un portiere per la Fiorentina: E la Sampdoria potrebbe venire (nuovamente) incontro alle esigenze viola. Cragno in lista

La Fiorentina ha bisogno di un portiere. Le rassicurazioni date a Terracciano, rivelate dal suo procuratore, hanno valenza fino ad un certo punto. ‘San Pietro’ potrebbe tornare a fare quello che ha fatto fino a ieri, ovvero il secondo.

Del resto di estremi difensori a giro che potrebbero servire alla causa dei viola ce ne sono tanti. E attenzione alla Sampdoria che in questo momento si ritrova ad avere la proprietà sia di Audero che di Falcone: uno tra questi è sicuramente di troppo e con i blucerchiati non ci sono prezzi impossibili, anzi. Su Falcone poi i viola avrebbero un altro vantaggio perché è gestito da quel Ramadani che ha agito come direttore sportivo ombra dei gigliati nel corso degli ultimi due anni.

Una lista dalla quale non si può certo togliere Cragno, fiesolano che ha voglia di rilanciarsi dopo non aver trovato spazio a Monza, ma che fino a prima che iniziasse la scorsa stagione era assolutamente in rampa di lancio anche in chiave azzurra.