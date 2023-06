Un portiere titolare è un’esigenza per la Fiorentina? I numeri dicono sì: l’affidabilità di Terracciano vacilla di fronte alle statistiche dell’ultima stagione

Il calciomercato della Fiorentina, ad oggi fermo, si articola sulla necessità di sostituire Amrabat (ancora non partito) e di alzare il livello qualitativo in tutti i reparti della rosa. Tra le esigenze primarie, spunta anche quella del portiere? La domanda crea spesso accesi dibattiti, più che altro sull’affidabilità di Pietro Terracciano. Un estremo difensore onesto, che diventerebbe un buon secondo nelle gerarchie viola: la titolarità, a maggior ragione, è più che mai messa in discussione. E i numeri non giocano a favore dell’attuale numero 1 gigliato.

Alcune statistiche, riguardanti esclusivamente il campionato di Serie A e raccolte anche grazie a FBRef, sono importanti indicatori della stagione di Terracciano. Comprendendo i venticinque portieri che hanno almeno 15 presenze in questa Serie A, il campano è diciannovesimo per clean sheet, riuscendo a mantenere la porta inviolata soltanto in cinque occasioni su trentadue, e penultimo per percentuale di parate (rapporto tiri subiti/gol subiti): solo Consigli del Sassuolo ha fatto peggio.

Considerando l’intero campionato (quindi anche le 5 presenze di Cerofolini e l’unica partita di Sirigu), la Fiorentina è la settima miglior difesa, con 43 reti subite in 38 gare. D’altro canto, la Viola è terzultima per quantità di tiri subiti dagli avversari. Italiano se n’è lamentato spesso: “Non capisco perché prendiamo così tanti gol, visto che concediamo sempre poco”.Ed effettivamente il rapporto è molto negativo: subito un gol ogni (circa) 2,79 tiri. Anche qui, solo i neroverdi sono riusciti a fare di peggio (addirittura circa 2,06).