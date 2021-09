Un positivo al Covid-19 nel ritiro della Serbia: negativo il resto del gruppo squadra, compresi i quattro giocatori della Fiorentina

Andrija Živković è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è stata la federazione serba attraverso un comunicato, facendo sapere che il giocatore del PAOK è stato isolato e ha lasciato il ritiro della nazionale. I restanti membri della squadra, staff tecnico compreso, sono risultati tutti negativi e saranno a disposizione per la partita contro il Lussemburgo. Pericolo scampato (per il momento) per i quattro giocatori della Fiorentina presenti (Vlahovic, Milenkovic, Terzic e Nastasic), che comunque sono tutti vaccinati.