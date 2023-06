Un possibile regalo… dalla Juve e dalla Uefa per fare mercato e puntare a un altro tesoretto da 20 milioni

La partecipazione alla scorsa Conference League non ha solo riportato la Fiorentina sulla cartina geografica europea ma ha anche prodotto un bell’indotto: considerato il cammino portato quasi al termine, nelle casse viola sono entrati circa 20 milioni di euro. Non certo un dato di poco conto visti i numeri finanziari viola. Ecco allora che un’ulteriore partecipazione potrebbe essere cruciale: per diventare realtà però occorre un bel regalo direttamente dalla Juventus, sponda Uefa, qualora i bianconeri venissero squalificati dalle coppe per la prossima stagione. Secondo Repubblica in ogni caso, Europa o meno, non dovrebbero cambiare i piani di mercato della Fiorentina.