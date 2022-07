Un programma personalizzato per Kokorin. Ma la Fiorentina lavora per la separazione

Non è partito per l’Austria, l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Lo stesso giocatore ha spiegato che è rimasto a Firenze “per rimettersi in forma con un programma personalizzato” dopo aver saltato gran parte della preparazione causa Covid.

Ma c’è anche dell’altro dietro a questa sua permanenza in Toscana. Il club viola sta portando avanti la discussione per la rescissione del suo contratto. Una decisione questa che però deve essere consensuale e non può essere unilaterale. E in questo senso sembra che ci sia ancora molta distanza tra la buonuscita che offre la Fiorentina e quanto vorrebbe invece portare a casa l’entourage del giocatore.

Quel che sembra certo fin da queste prime battute è che per Kokorin non ci sia molto spazio in questa squadra.