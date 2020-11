Un punto in classifica e poi zero assoluto. Un pareggio che non risolve i problemi della Fiorentina

Di seguito un breve estratto dell’articolo dell’edizione di Tuttosport di oggi sulla gara tra Fiorentina e Parma. Severo ma giusto, il quotidiano torinese commenta così: “Se non fosse per il punto in classifica, potremmo parlare di zero assoluto. Il pareggio per 0-0 del Tardini è emblematico e non risolve i problemi di entrambe le squadre, soprattutto quelli di sponda viola, con la panchina di Iachini che resta pericolante, più di prima, perché la prestazione di ieri, la mancanza di coraggio e la penuria offensiva, sono segnali che confermano la crisi della Fiorentina di questo momento”.

0 0 vote Article Rating