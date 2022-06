Un quartetto di nomi per il “sostituto” di Castrovilli

Per il centrocampo della Fiorentina, Rolando Mandragora potrà essere utilizzato anche da mezzala nel classico schieramento a tre, come e più di Amrabat che Italiano ha prima studiato e poi considerato adatto per il ruolo di regista, le novità dentro il centrocampo non si esauriscono al 25enne napoletano ormai ex Torino.

Ma come specifica il Corriere dello Sport, l’infortunio di Castrovilli priverà il settore di un elemento di spicco fino alla ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale, quindi è naturale che la Fiorentina – confermati Bonaventura, Duncan e Maleh – sia alla ricerca di un ulteriore rinforzo lì nel mezzo. Bajrami dell’Empoli, Maggiore dello Spezia e Imeri del Servette, più Tameze del Verona che è stato forse il primo, sono gli obiettivi su scala differente di valori e di difficoltà che gli uomini di mercato di Commisso stanno seguendo per integrare il reparto da cui dipendono i risultati della squadra viola.