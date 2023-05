Un quasi esordiente in A per la Fiorentina. La prima stagionale nella massima categoria e il precedente negativo per l’Udinese

Il prossimo arbitro che incrocerà la Fiorentina, non è all’esordio in Serie A, ma quasi. Si tratta di Daniele Paterna della sezione di Teramo, che fin qui ha diretto tre partite in totale (con una vittoria per la squadra di casa e due per quella in trasferta) ed è alla prima stagionale nella massima categoria, dopo dieci presenze in B.

In questo contesto, non c’è ancora nessun precedente del fischietto abruzzese con la Fiorentina, ma ce n’è uno col prossimo avversario dei viola, ovvero l’Udinese. Ed è un precedente negativo perché è la sconfitta dei friulani in casa dell’Empoli per 3-1 in una gara giocata la scorsa stagione. (Dati statistici forniti da Footstats)