Un raduno destinato ad essere storico per la Fiorentina

La data ufficiale del raduno del prossimo raduno della Fiorentina ancora non c’è. Comunque sia poco cambia questo alla sostanza, anche per Italiano e i suoi giocatori si ritroveranno entro la seconda settimana di luglio.

E la data non sposta di una virgola un altro fatto: il prossimo raduno sarà storico per il club. Questo perché per la prima volta nella sua quasi centenaria storia la Fiorentina si ritroverà in un centro sportivo di proprietà.

Appuntamento fissato per tutti al Viola Park, che continuerà comunque ad essere un cantiere, perché l’impianto a metà luglio non sarà ancora completato, ma che avrà comunque la possibilità di ospitare la squadra e permetterle di portare avanti la prima parte della preparazione alla prossima stagione.