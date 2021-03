Con la Fiorentina ad Udine non c’erano né Bonaventura, né Kouame che sono rimasti a casa perché alle prese con infortuni.

Il centrocampista ex Milan sta continuando con le terapie e possiamo dire che un suo recupero in vista della Roma è molto difficile, per non dire impossibile. Qualche speranza in più di rivederlo in campo c’è per la gara contro il Parma.

L’attaccante invece dovrebbe tornare a disposizione per il match con il Milan del 21 marzo.