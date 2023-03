Un rientro più che gradito in un momento più che utile: Terzic è pronto a ri-contendere la fascia sinistra a Biraghi nell’aprile del NON dolce dormire

Infortunatosi lo scorso 27 febbraio, nella gara esterna contro il Verona, Aleksa Terzic è pronto al rientro in casa Fiorentina. La lesione all’adduttore è stata superata e il terzino serbo, che ha potuto riposarsi a Firenze vista la non convocazione in nazionale, può tornare a dare manforte alla fascia di competenza (non più) esclusiva di Biraghi.

Il recupero del numero 15 arriva in un momento ideale dato che il gruppo di Italiano è atteso da un mese di aprile in cui la Fiorentina sarà impegnata per ben nove volte. Dare la possibilità anche a Biraghi di rifiatare non sarà quindi più un lusso e la soluzione temporanea Ranieri-a-sinistra non più una necessità.

Il recupero di Aleksa farà felici anche tanti tifosi viola, che da questa stagione specialmente hanno iniziato ad apprezzare le doti atletiche del serbo. In particolare, la sua corsa e abnegazione sono fra le qualità più celebrate, forse perché attributi che sembrano complementari con quelli di Biraghi. Più abile, invece, nei cross e nelle sovrapposizioni.

Allora, ‘bentornato Terzic!’. Che l’infortunio non abbia interrotto la tua striscia positiva e che tu possa aiutare la squadra in un tour de force che mai prima d’ora la Fiorentina aveva dovuto affrontare. Senza forzare subito la mano, Italiano da oggi potrà godere di una pedina in più per correre veloce in un aprile che di dolce dormire non ha punta voglia.