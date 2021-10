Un rifiuto che va oltre le normali dinamiche del mercato. Commisso pronto ad imporre le proprie condizioni su Vlahovic

La Fiorentina, da qualche settimana, è uscita allo scoperto, Dusan Vlahovic non vuole rinnovare. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, piace a tutti, lo vogliono in tanti, quel clima da rottura crea l’occasione e il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 potrebbe permettere alle pretendenti di guadagnare una posizione di vantaggio una volta ottenuto il sì del giocatore.

Ma c’è una novità, che poi non è una novità: chiunque voglia acquistare Vlahovic dovrà vedersela con Rocco Commisso. Perché il patron viola di farsi prendere per il collo non ha nessuna intenzione, non sono previsti sconti né trattamenti di favore. Il rifiuto del rinnovo di contratto da parte di Vlahovic e dei suoi agenti è qualcosa che va oltre le normali dinamiche di mercato, alle giuste condizioni il centravanti serbo potrebbe effettivamente partire anche a gennaio.

Ma è Commisso a voler imporre queste condizioni: nei modi, nei tempi, nelle cifre. Altrimenti Vlahovic non verrà lasciato andare, pure a costo di trattenerlo per un altro anno e mezzo per poi vederlo partire a parametro zero. Non è al 30 giugno 2023 che la Fiorentina vuole arrivare per risolvere la questione Vlahovic, ma non manca la determinazione a Commisso di portare avanti la propria battaglia persino fino alla naturale scadenza del contratto. Confidando magari in una riapertura al rinnovo, specialmente se poi Dusan dovesse cambiare agente lasciando Darko Ristic.