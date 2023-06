Un rinnovo importante che resta in ballo

Gaetano Castrovilli non è un giocatore banale per la Fiorentina attuale. Ma la sua posizione all’interno del club resta comunque in bilico, nel senso che il suo contratto con scadenza giugno 2024 deve essere ancora rinnovato.

La vicenda nelle ultime ore è stata commentata in maniera un po’ distaccata dal dg viola, Joe Barone, che ha detto pubblicamente: “Abbiamo incontrato il suo agente, vedremo se troveremo un accordo”.

Eppure Castrovilli dovrebbe essere ritenuto ancora un patrimonio importante per questa squadra. Pur con tutti i problemi dovuti al recupero dopo una lunga assenza dai campi, quando si è acceso in campo ha dato l’impressione di poter fare la differenza.