Un riposo (molto) precauzionale e la previsione sul ritorno in campo

La sorpresa negativa è arrivata ieri pomeriggio: tra i convocati della Fiorentina per la sfida contro l’Atalanta non c’era il centrocampista Sofyan Amrabat.

Il motivo dello stop del nazionale marocchino è la lombalgia che lo costringe a saltare il match contro i nerazzurri. I viola, visti i tanti impegni ravvicinati che ci saranno da qui fino a fine aprile e oltre, non si prendono nessun rischio. In questo senso si può parlare per Amrabat di riposo precauzionale.

Il ritorno potrebbe già esserci addirittura per il match di Conference League di giovedì, anche se sembra più probabile la sua presenza in campo per la trasferta contro il Monza, dato che in Europa la qualificazione è stata messa in tasca dopo il 4-1 rifilato al Lech Poznan in Polonia.