Un silenzio che vale più di mille parole

Un detto dice che “Il Silenzio vale più di mille parole”. Ecco, questa frase sintetizza le dichiarazioni fatte poco fa dal Sindaco Dario Nardella sulla situazione stadio ovvero che: “Non ho intenzione nei prossimi 58 giorni di parlare di questo argomento visto anche che c’è il bando aperto”.

Saranno cinquantotto giorni di silenzio poichè dopo il forte e deciso comunicato della Fiorentina di martedi pomeriggio, la strada verso lo Stadio sembra tracciata. O meglio, è tracciata ma in maniera negativa.

Perchè dopo mesi dove i Piani B, Campi Bisenzio in primis, sembravano accantonati, le altre strade per lo Stadio riaffiorano tutte in maniera decisa visto che l’Area Mercafir è decisamente troppo costosa per il nuovo impianto viola.

E’ un silenzio quello del Sindaco Nardella che può esser dipeso anche da quella fine di Comunicato dove Fiorentina ha detto: “Tuttavia, mentre valutiamo se partecipare alla gara, sentiamo il dovere di dire, con umiltà ma con chiarezza, che qualora il processo in corso non si svolgesse secondo tempi certi e con costi ragionevoli, la nostra volontà di portare avanti il progetto Mercafir svanirebbe velocemente. Nel frattempo, continueremo a considerare le altre opzioni a nostra disposizione, tra cui – con grande rammarico – anche quella di non costruire un nuovo stadio”.

Sono concetti importanti dove, praticamente, si sottolinea come tutto possa restare fermo a causa dei dubbi e di quel mancato fast fast fast che tanto voleva il Presidente Rocco Commisso.

Il Silenzio Nardelliano è un silenzio d’attesa, perchè ora ha tutto in mano la Fiorentina. Fatto sta che una mancata costruzione di un nuovo impianto, come promesso durante la campagna elettorale, sarebbe una grave sconfitta per l’attuale Sindaco.