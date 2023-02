Un solo trofeo ed una rosa di medio profilo: ecco il Sivasspor, prossimo ostacolo della Fiorentina in Conference League

L’urna di Nyon ha parlato: la Fiorentina sfiderà il Sivasspor per un posto ai quarti di finale di Conference League. Un sorteggio benevolo per la truppa di Italiano, dopo l’accoppiamento tutt’altro che agevole col Braga. La squadra turca, guidata dall’esperto Calimbay, occupa la dodicesima posizione nella Superlig turca, lontano dalla zona europea ma in piena lotta salvezza. Il quartultimo posto dista appena 2 punti per la squadra di Sivas, che deve guardarsi molto attentamente le spalle.

Lo scorso anno la squadra biancorossa ha conquistato la Coppa di Turchia, battendo 3-2 ai supplementari il Kayserispor. E’ l’unico trofeo della squadra fondata nel 1967. Proprio grazie a questo successo, la compagine degli Yigidolar ha ottenuto un posto europeo. Il Sivasspor ha vinto il proprio girone di Conference davanti a Cluj, Slavia Praga e Ballkani. Lo stadio del Sivasspor è lo “Yeni 4 Eylül Stadı“, il quale ha una capienza di circa 27000 posti.

La rosa di calciatori del Sivasspor non è ricca di individualità di alto livello. Spiccano certamente l’esperto Gradel, il camerunense ex Tottenham N’Jie e un altro giocatore africano, Yatabarè. In mezzo al campo Cofie, ex Chievo, Carpi e Genoa, vecchia conoscenza del campionato di Serie A.

La Fiorentina non sta certo brillando nell’attuale stagione e dovrà prendere l’avversario con le molle, senza sbagliare l’approccio alla doppia sfida, cercando di iniziare col piede giusto già dalla gara d’andata al Franchi. Non c’è dubbio però che la squadra viola parta ampiamente favorita nel doppio confronto.