Un sorriso che in Serie A manca da ben 630 giorni: la vittoria non serve solo alla Fiorentina

Per Cesare Prandelli quella di domani non sarà una gara qualunque. Per il tecnico di Orzinuovi sarà una sfida tra il presente e il passato, ma per la Fiorentina i tre punti sono praticamente obbligatori. La vittoria in campionato manca da troppo tempo sia per la squadra che per l’allenatore. La squadra gigliata non vince da più di un mese, quando il 25 ottobre la squadra che era guidata da Iachini batté in casa l’Udinese per 3-2.

Per trovare una vittoria di Prandelli in Serie A invece dobbiamo scorrere il calendario molto ma molto più indietro, precisamente 630 giorni fa. Il Genoa affrontava la Juventus a Marassi e a sorpresa la squadra rossoblù strappò i tre punti ai bianconeri grazie ai gol di Sturaro e Pandev. Da lì in poi ben dodici partite senza tre punti per l’allenatore lombardo tra Genoa e Fiorentina, con cinque pareggi e sette sconfitte.

Un dato di certo non felice per un allenatore che in passato ha guidato le sue squadre (tra cui anche la Nazionale) sui più importanti campi d’Europa e del Mondo. Ma ora, è giunto il momento di tornare a vincere anche per Prandelli.