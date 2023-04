Un sospiro di sollievo a metà per Bonaventura e Italiano ritrova tutte le sue frecce offensive

In attesa delle parole del tecnico e soprattutto della lista dei convocati, si fa la conta in casa Fiorentina in vista del Monza e non è una conta drammatica, anzi. Come riportato da Radio Bruno infatti, dopo la rifinitura della mattinata Italiano ha ritrovato i tre grandi assenti di giovedì: Amrabat e i due esterni Ikoné e Brekalo. Erano rimasti tutti a riposo precauzionale e di fatto affronteranno la gara di domani senza l’affaticamento dell’impegno infrasettimanale. Ancora da valutare invece Jack Bonaventura, uscito per un affaticamento all’adduttore con il Lech: ieri nessun allenamento per lui e assenza quasi certa per domani. Non dovrebbe trattarsi però di lesione e questo fa tirare un gran bel sospiro di sollievo all’ambiente viola, con il numero 5 che dovrebbe tornare arruolabile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì prossimo.