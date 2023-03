Un successo che manca da tempo, tanti giovani da seguire. Da Elia e Deli a Ievoli e Presta: la Fiorentina di Papalato è pronta per il Torneo di Viareggio

Lo ha confermato anche Alberto Aquilani, ma la notizia era nell’aria da tempo. La Fiorentina prenderà parte al Torneo di Viareggio con una rosa ‘particolare’. Di base l’organico viola sarà composto dalla formazione Under 18, rinvigorita però anche da elementi della Primavera e da giovanissimi dell’Under 17. Così come lo scorso anno, la società gigliata sarà rappresentata da una formazione più giovane rispetto a quella che potrebbe schierare. Della squadra faranno parte anche alcuni membri della Primavera, ma si tratterà di giocatori giovanissimi e che hanno avuto poco spazio in stagione.

La Fiorentina Under 18 di mister Papalato, attualmente settima nel proprio campionato, può contare su alcune individualità da menzionare. In porta c’è il 2005 Tognetti, vice di Martinelli: quest’ultimo non prenderà parte alla competizione. Convocati poi il 2006 Leonardelli ed il promettente 2007 Dolfi. Il pacchetto dei difensori centrali è molto ricco. Baroncelli ed Elia sono elementi che si integrano molto bene per caratteristiche. I giovanissimi Sadotti (titolare dell’Under 17 azzurra) e Renda, altri due nomi da seguire. Da non dimenticare poi Maggini, titolarissimo dell’Under 18 ed in grado di giocare anche da terzino destro (per lui 2 assist quest’anno).

Sulle fasce, Pitti a sinistra, Italiano e Sichi per la corsia di destra. In mezzo al campo ampia scelta per Papalato. A fornire la qualità ci pensano Ievoli e Mignani, uniscono il dinamismo Harder (che ha già debuttato al piano di sopra con Aquilani) e il lituano Gudelevicius, la fisicità Saltalamacchia. I 2006 Fortini e Deli (elemento di ottime qualità) completano il pacchetto. In attacco, dalla Primavera aggregati il senegalese Sene e Presta, che si uniranno a Ofoma e all’ivoriano Diarra. Presenti anche il 2006 Caprini, promettente attaccante francese in forza all’Under 17, e il brasiliano Magalhaes, in prestito per il Viareggio dal Borgaro Nobis, club di Eccellenza. Sulle ali ci sono Lorenzo Chiesa, Spaggiari (riscattato nel mercato di riparazione dal Modena), Scuderi ed infine l’ecuadoriano Padilla Mendoza, vero jolly offensivo.

Ricordiamo che alla competizione possono partecipare i giocatori nati dal 2004 in poi. La Fiorentina vanta 8 successi nella propria storia dietro soltanto a Juventus e Milan, ma non vince il Torneo di Viareggio dal 1992. Oggi alle ore 15 la truppa viola debutterà nella competizione sfidando gli americani dell’FA New York a Santa Croce sull’Arno, dopo il forfait in extremis dei nigeriani del Kakawa: sarà questa l’occasione giusta per tornare a trionfare?