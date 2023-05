Un successo in Conference League che non abiliterebbe ad alcuna Supercoppa… almeno fino alla prossima stagione

Il restyling del format della Supercoppa Italiana ha regalato già una strada di possibile successo alla Fiorentina, coinvolta nel torneo a quattro, di imitazione iberica, che nel prossimo gennaio andrà in scena in Arabia. Lo stesso potrebbe avvenire presto anche in Europa ma in ogni caso non sarà presa in considerazione la stagione attuale.

Come riportato da Calcio e Finanza infatti, nel 2024 prenderà il via la nuova Europa Super Cup che potrebbe/dovrebbe soppiantare l’attuale Supercoppa Europea, giocata tra le vincitrici di Champions ed Europa League. La Europa Super Cup invece avrà il format di un quadrangolare e coinvolgerà anche la vincente della Conference. Come detto però, non di questa stagione.