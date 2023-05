Un super Casadei trascina l’Italia Under 20 contro la Repubblica Dominicana: azzurri agli ottavi da secondi

Prosegue la bella marcia degli azzurri dell’Italia Under 20 al Mondiale d’Argentina: ieri la squadra del ct Nunziata ha battuto per 3-0 la Repubblica Dominicana nell’ultima gara del girone, chiudendolo al secondo posto. Decisivo ancora una volta il centrocampista scuola Inter, ora al Chelsea, Cesare Casadei che ha siglato una doppietta (la seconda del suo torneo). Nel mezzo un bel gol di Ambrosino con un destro piazzato dal limite, nella ripresa annullato invece uno splendido gol del doriano Montevago per un fuorigioco attivo di Baldanzi.

L’Italia avanza così agli ottavi da seconda del gruppo, alle spalle del Brasile e attende ora l’avversaria per la prima gara da dentro-fuori.