Un talentino polacco in prova con la Fiorentina. In questi giorni i viola stanno valutando l’attaccante di proprietà del Wisla Cracovia, Hugo Woyna-Orlewicz, che si sta allenando con la formazione Under 18 gigliata.

La punta ha segnato 17 gol in 15 partite nel campionato polacco Under 17 ed è considerato un profilo molto interessante. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione.