Un tedesco per Italiano. Le richieste ‘stellari’ per Hjulmand

Un restyling a centrocampo sarà necessario per la Fiorentina, specie se Sofyan Amrabat lasciasse il club viola. A quel punto sarebbe indispensabile una pedina che sia adatta al sistema di gioco dell’allenatore, Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che al tecnico piacerebbe un profilo come Morten Hjulmand del Lecce. Ma la richiesta dei salentini per questo calciatore è alta: 25 milioni di euro.

E allora, riporta sempre il quotidiano sportivo, dal punto di vista delle caratteristiche, potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma per Kerem Demirbay, centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen, classe ‘93, che la Fiorentina aveva cercato lo scorso gennaio,

Demirbay ha un contratto che scade nel giugno 2024 e questo particolare potrebbe mettere la Fiorentina in una situazione di vantaggio. In sostanza si può prendere con una cifra intorno ai cinque milioni di euro. Porterebbe molta esperienza, anche sul palcoscenico internazionale, visto che ha disputato la Champions League.