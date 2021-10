Un tempo per Torreira nella disfatta contro il Brasile. L’Argentina vince: Quarta out, Nico…

Oltre all’exploit di Erick Pulgar e del suo Cile (LEGGI QUI), nella notte sono scese in campo anche Uruguay e Argentina in due sfide valide per il girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Un brutto ko per Torreira e compagni, che hanno perso in Brasile per 4-1: il centrocampista della Fiorentina è subentrato all’inizio del secondo tempo, con la Seleçao già avanti per 2-0. Vittoria per l’Argentina, che ha battuto con uno striminzito 1-0 il Perù con la rete di Lautaro Martinez in chiusura di primo tempo. Nico Gonzalez è stato il primo cambio dell’Albiceleste ed è subentrato al 73′ al posto di Di Maria, mentre Martinez Quarta non era neanche in panchina.