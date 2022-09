Un test decisivo, altrimenti se ne riparla in Scozia

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è fermo dal match dei viola contro la Juventus che si è giocato lo scorso 3 settembre, a causa di una lesione all’adduttore destro.

La situazione è in miglioramento ma non c’è ancora la certezza assoluta che il centrale possa esserci a Bergamo. Il vero test decisivo è quello che ci sarà adesso alla ripresa degli allenamenti della squadra; ritrovare in gruppo il serbo oggi o domani significherebbe automaticamente il suo ritorno tra i convocati per l’Atalanta. Altrimenti se ne riparlerebbe per la Conference League e per la trasferta in Scozia, ad Edimburgo, giovedì 6 ottobre.