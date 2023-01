Un top della Lazio corre verso il rientro e punta la Fiorentina

Procede spedito il recupero di Ciro Immobile dall’infortunio alla coscia accusato contro il Sassuolo. Come riporta l’edizione romana di Repubblica, il centravanti della Lazio lavora per essere disponibile almeno per la panchina nella gara del 29 gennaio contro la Fiorentina.

Non sembrano però esserci spiragli per vedere il bomber biancoceleste partire dal primo minuto contro i viola nella prossima partita di campionato. Immobile sarà sicuramente out per la sfida in programma martedì contro il Milan.