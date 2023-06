Un tormentone in casa Torino che potrebbe finalmente concludersi. Ma anche la Fiorentina è interessata

Tra Fiorentina e (soprattutto) Torino, è stato uno dei tormentoni di calciomercato più gettonati della scorsa stagione. Un affare che torna di moda anche in questa estate, vista soprattutto la retrocessione del Leicester City in Championship. E allora sì che il centrocampista belga Dennis Praet sembra destinato a partire.

Il portale di Tuttosport indica il Torino come favorita alla corsa per il giocatore, che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Serie A e in granata. Attenzione, però, anche alla Fiorentina, che sembra manifestare nuovo interesse; d’altronde, Pradè conosce molto bene il classe ’94.