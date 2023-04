Un trasloco forzato da 30 milioni di euro

Tra le opzioni per il momentaneo trasloco della Fiorentina per i lavori di restyling al Franchi c’è anche quella dello stadio di rugby Ruffino Rugby Stadium, vicinissimo all’attuale stadio viola. Il problema della capienza però sembra essere un ostacolo insormontabile e la società viola insieme al Comune dovranno probabilmente guardare altrove.

Al di là del luogo, secondo il Corriere dello Sport, lo spostamento della squadra sarà una rimessa economica stimata in 30 milioni tra mancati introiti da botteghino e diritti tv. Una bella cifra, considerando che la Fiorentina sarà obbligata al trasloco, come ribadito in conferenza dal dg Barone.