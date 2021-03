Un trend da invertire nel risultato e nell’atteggiamento: a Marassi servirà subito una Fiorentina “iachiniana”

Togli il pirotecnico 2-3 dell’aprile 2018, e gli scontri diretti tra Fiorentina e Genoa possono generare solo una lunga serie di sbadigli. Che si giocasse a Marassi o al Franchi, l’impressione è sempre stata quella di partite bloccate, spente, o almeno con pochi gol. Emblematico in tal senso lo 0-0 del maggio 2019, punteggio che salvò viola e rossoblù ai danni dell’Empoli.

Un trend da invertire, a partire da sabato. Perché se è vero che contro un Genoa in gran forma (nelle ultime dieci partite ha perso solo con Inter e Roma) un pareggio potrebbe anche non dispiacere, l’atteggiamento dovrà essere ben diverso. Una prestazione anonima dopo l’avvicendamento Prandelli–Iachini che ha scosso l’ambiente viola, decreterebbe una volta per tutte la mancanza di motivazione dei giocatori.

Difficile credere che Iachini lo permetta, sebbene a causa della sosta per le Nazionali abbia potuto lavorare poco con molti dei calciatori che a Marassi scenderanno in campo dal primo minuto. Il risultato, dunque, ma anche e soprattutto l’atteggiamento dovranno essere al primo posto nella lista degli interessi di sabato pomeriggio. Perché un altro 0-0, o peggio ancora una sconfitta, sarebbero devastanti in vista del calendario terribile che aspetta la Fiorentina.