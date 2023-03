Un tridente…completo per caratteristiche

Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma sul possibile tridente della Fiorentina che sfiderà il Milan questa sera al Franchi. Ar thur Cabral, ancora lui, con la sua forza dirompente, poi Nico Gonzalez con le sue accelerazioni e i suoi colpi, e infine ma non per ultimo Saponara, variabile imprevedibile: così la Fiorentina proverà stasera a buttare giù il muro rossonero, così l’attacco viola cercherà di avere la meglio sulla difesa del Milan, in un sottile gioco d’incastri nel blocco contro blocco.

