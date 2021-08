Un tridente da mille e una notte: La Fiorentina cerca il colpo da novanta

Manca ormai meno di una settimana alla fine del calciomercato e la dirigenza della Fiorentina è al lavoro per regalare almeno altri due colpi a Vincenzo Italiano. Dopo l’arrivo di Lucas Torreira, che verrà ufficializzato nelle prossime ore, servono un terzino destro che raccolga l’eredità di Pol Lirola e un esterno d’attacco.

Proprio in quest’ultimo ruolo la Fiorentina cerca il colpo da novanta. Quello in grado di far gioire i tifosi e regalare al tecnico un tridente da mille e una notte. L’obiettivo, come vi abbiamo raccontato nell’ultime ore, è Domenico Berardi. Il calciatore ha chiesto la cessione al Sassuolo e negli ultimi giorni di mercato potrebbe essere accontentato.

Il classe ’94 ha aperto al trasferimento in riva all’Arno, ma ci sarà da scontrarsi con gli emiliani che da quello che ci risulta chiedono non più di trenta milioni per cedere il campione d’Europa. Inoltre, su Berardi c’è anche l’ombra dell’Atalanta che potrebbe inserirsi nella trattativa e offrire al giocatore la possibilità di giocare la Champions League.

Ma la Fiorentina ci proverà fino alla fine e in caso di esito positivo, regalerebbe a Italiano un tridente di assoluto livello. Berardi a destra, Gonzalez a sinistra e Vlahovic al centro dell’attacco viola. Le alternative portano il nome di Riccardo Orsolini del Bologna e Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona, ma è chiaro che soltanto un colpo come il capitano del Sassuolo potrebbe riaccendere definitivamente l’entusiasmo di Firenze. E permettere a Commisso di iniziare, con due anni di ritardo, il suo progetto alla Fiorentina.