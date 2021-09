Un tris che manca da due anni. Mini turn over in vista per Italiano?

Come ricorda La Repubblica, da quando sedeva Vincenzo Montella in panchina, nella prima stagione con Rocco Commisso presidente, che la Fiorentina non ottiene tre successi di fila nell’arco dello stesso campionato. Tra settembre e ottobre 2019, infatti, l’ex allenatore viola centrò questo risultato per poi successivamente perdere quota e aprire una crisi di rendimento che sarebbe culminata con l’esonero e l’arrivo di Iachini.

Adesso i viola, con Italiano, hanno un’altra occasione per riprendere quel filo interrotto due anni fa. Domani a Marassi (ore 15) la sfida al Genoa di Ballardini, che ha conquistato sul campo del Cagliari nell’ultimo turno una vittoria fondamentale per rilanciarsi. Italiano pensa a qualche cambio in vista di questa sfida, che per la Fiorentina sarà molto delicata.