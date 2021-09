Un unico punto fermo sulle ali e una gerarchia soggetta a cambiare alle spalle di Gonzalez: Sottil cerca subito il sorpasso

Pausa delle Nazionali archiviata e ora Italiano ha la possibilità di scegliere tra tutte le frecce al suo arco, soprattutto in attacco dove il recupero a pieno titolo di Nico Gonzalez rappresenta sicuramente la notizia più importante. E’ lui l’unico reale punto fermo sulle ali per la Fiorentina, per i soldi che è costato ma soprattutto per quanto fatto vedere nelle gare giocate fin qui: alle sue spalle la bagarre è aperta tra due elementi che si giocano di fatto l’altra fascia, Callejon e Sottil. Lo spagnolo è partito davanti al ragazzo cresciuto in casa viola ma il sorpasso potrebbe concretizzarsi presto, forse già oggi a Genova, in vista anche del triplice impegno della Fiorentina in questa settimana. In ultima battuta arriva Saponara, ricambio di entrambi per il momento nei finali di gara.