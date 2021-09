“Un uomo è stato capace di trasformare una rosa afona in una squadra polifonica. Un sabato Italiano e uno swing frenetico che ha fatto ballare Firenze”

Belle sensazioni. Sono quelle che è riuscita a dare la Fiorentina nella trasferta di Bergamo.

Proprio su questa affermazione dei viola è ritornato il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, il quale ha scritto sul proprio giornale: “Le stelle erano accese ma più che un sabato qualunque a Bergamo è stato un sabato Italiano“.

E ancora: “La prima dedica non può che andare al suo allenatore, capace di trasformare una rosa che sembrava afona in una squadra polifonica come una corale. Vincenzo Italiano da Karlsruhe, allenatore martello con vocazione alla bacchetta, proprio come fece a suo tempo Sergio Caputo, è stato capace di idealizzare la vigilia del giorno di festa in uno swing frenetico che ha fatto ballare Firenze intera”.