Un vantaggio non da poco che la Fiorentina dovrà sfruttare contro l’Udinese

La sconfitta contro l‘Inter fa già parte del passato e la Fiorentina ha subito la chance per rifarsi. Domenica è in programma la trasferta di Udine, la terza partita in otto giorni per la squadra di Vincenzo Italiano. L’ex tecnico dello Spezia cambierà sicuramente qualche interprete del suo scacchiere tattico per ovviare alle fatiche conseguenti alle tre partite così ravvicinate.

Turnover e recupero dell’energie, è questa la via che tutte le squadre devono percorrere in una settimana così fitta d’impegni, ma la Fiorentina contro l’Udinese avrà in tal proposito un vantaggio non da poco. I friulani infatti giocheranno stasera a Roma contro la squadra di Mourinho, mentre i ragazzi di Italiano sono già scesi in campo martedì sera proprio contro l’Inter. Due giorni effettivi di recupero in più non sono pochi, sono un vantaggio che la Fiorentina dovrà sfruttare al meglio. La gestione delle energie è infatti un aspetto sul quale la formazione gigliata dovrà lavorare, e sicuramente Italiano avrà fatto tesoro di quanto accaduto proprio due giorni fa al Franchi contro i Campioni d’Italia.