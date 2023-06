Un ventello per il nuovo centravanti

Chi sarà la nuova punta centrale della Fiorentina? Una domanda questa che è già rimbalzata spesso dalla fine del campionato ad oggi e che è destinata ad accompagnarci fino a quando non ci sarà questo inserimento importante nella rosa a disposizione del tecnico Italiano.

Intanto però sul Corriere dello Sport-Stadio si legge stamani che il club viola abbia stimato un budget non superiore ai venti milioni di euro per questo elemento offensivo. Una cifra non propriamente bassa ma che non permette al contempo di fare voli pindarici. In quel segmento di mercato c’è scelta, ma va anche ponderata bene perché sussistono anche rischi di sbagliare investimento.