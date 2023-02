Un vero tifoso della Fiorentina, un esempio, un amico: Ciao Gigi

Quella di oggi è stata una giornata triste per il mondo viola. Si è infatti spento all’età di 95 anni Gigi Boni, grande tifoso della Fiorentina, tra i fondatori del Centro di Coordinamento Viola Club e anche dirigente gigliato sotto la presidenza Ugolini. Così il giornalista e nostro editorialista Marco Dell’Olio ha voluto ricordarlo:

Ciao Gigi, sei stato innanzitutto una bella persona, questo sei stato. E poi un viola vero, un giornalista, un conduttore, un tifoso. Il fondatore del Centro di Coordinamento. Un amico per me, che ho avuto l’onore di aiutarti nella conduzione della tua ‘Area di Rigore’ a Toscana Tv per qualche anno. Quante serate, quante cene, quanti bei momenti e bei ricordi. I tuoi racconti, dove la Fiorentina c’era sempre. Gli amori, i dolori, la perdita di quel figlio che hai sempre tenuto appiccicato a te. Poi l’addio alla tua cara moglie, gli ultimi anni non facili sotto tanti punti di vista come ci raccontavi tutti i lunedì, nell’appuntamento fisso con la mia trasmissione radiofonica a Radio Toscana. Forse, ultimamente, ti sei sentito solo. Lo dicevi, lo sottolineavi che ti saresti aspettato di più. Dalla Fiorentina, dal mondo del giornalismo, da chi non si faceva più sentire. Ma lo facevi sempre con il sorriso, con la tua battuta sempre pronta, con quell’ottimismo che non ti ha mai abbandonato. Te ne sei andato a 95 anni Gigi, eri del novembre del 1927. Nato insieme alla Fiorentina, e con lei sposato per tutta la vita. Tanto da entrare nella Hall Of Fame, come ambasciatore, il riconoscimento più bello, il minimo che ti spettava. Di te, Gigi, ci mancherà tutto. Compresi quei messaggini personali, che ci mandavi in occasione di ogni festività. Avevi sempre una parola per gli altri, eri un fiorentino vero come pochi ne sono rimasti. Ci auguriamo che la Fiorentina ti ricordi come meriti. Te la sei goduta tutta la vita, nei momenti belli e in quelli meno belli. Sei stato un esempio. Mi commuovo mentre scrivo, ciao Gigi.