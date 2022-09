Una bella Fiorentina non va oltre l’uno a uno contro la Juventus di Allegri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della serie A

Finisce in parità il match valevole per la quinta giornata di serie A tra Fiorentina e Juventus. Dopo pochi minuti di gioco, al Franchi di Firenze, passano i bianconeri. Su un tiro cross da parte di Angel Di Maria, Milik di petto batte un incolpevole Terracciano. Dopo pochi minuti, i gigliati rispondono al colpo subito. In contropiede, Sottil serve Kouame sulla corsa in campo aperto. L’ivoriano con una gran rasoiata batte Perin. Nella ripresa, Fiorentina a tutto campo alla ricerca del gol del vantaggio, che non arriva al termine di novanta minuti giocati alla grande dalla squadra di Italiano. Un pareggio che comunque, non smuove la classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Roma 10, Atalanta 10, Inter 9, Juventus 9, Milan 8, Lazio 8, Napoli 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina 6, Sassuolo 5, Salernitana 5, Spezia 4, Empoli 3, Verona 2, Lecce 2, Sampdoria 2, Bologna 2, Cremonese 0, Monza 0.